Fatih Terim antrenmanı neden taraftara açmadı?

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derbi stratejisi sakinlik üzerine oldu. Sarı-kırmızılılar, mümkün olduğunca stresten uzak, ortamı germeden sezonun finaline hazırlanıyor.Bu nedenle sarı-kırmızılıların son antrenmanın, derbi öncesi taraftara açılması fikrinden vazgeçildi. Cim-Bom hafta başında, Florya'daki son çalışmanın taraftara açılması düşüncesini taşıyordu. Ancak, teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca takımı gerilimli ortamdan uzak tutmarken, maç öncesinde de aynı politikayı izledi.Diğer taraftan Başkan Mustafa Cengiz de derbi öncesi Florya'ya gitmeyecek. Cengiz'in, futbolcuların ve teknik kadronun konsantrasyonunun bozulmaması için böyle bir karar aldığı bildirildi.Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 30 maçın 29'unda görev alan ve 27 kez rakip ağları havalandırıp gol krallığında zirve yapan Gomis'in derbilerde sesi çıkmadı. Sarı-kırmızılılar bu sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe karşısına toplamda 3 maça çıkarken, bu 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi tattı. Fransız oyuncu bu maçlarda gol veya asist üretemedi.