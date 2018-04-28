  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idman sırasında sakatlık anı...
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

Fatih Terim antrenmanı neden taraftara açmadı?

Galatasaray derbi stratejisi sakinlik üzerine oldu. Sarı-kırmızılılar, mümkün olduğunca stresten uzak, ortamı germeden sezonun finaline hazırlanıyor.

Kaynak: Milliyet
Fatih Terim antrenmanı neden taraftara açmadı?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2018 07:10
Galatasaray derbi stratejisi sakinlik üzerine oldu. Sarı-kırmızılılar, mümkün olduğunca stresten uzak, ortamı germeden sezonun finaline hazırlanıyor.

Bu nedenle sarı-kırmızılıların son antrenmanın, derbi öncesi taraftara açılması fikrinden vazgeçildi. Cim-Bom hafta başında, Florya'daki son çalışmanın taraftara açılması düşüncesini taşıyordu. Ancak, teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca takımı gerilimli ortamdan uzak tutmarken, maç öncesinde de aynı politikayı izledi.

Diğer taraftan Başkan Mustafa Cengiz de derbi öncesi Florya'ya gitmeyecek. Cengiz'in, futbolcuların ve teknik kadronun konsantrasyonunun bozulmaması için böyle bir karar aldığı bildirildi.

Derbi fakiri Gomis!

Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 30 maçın 29'unda görev alan ve 27 kez rakip ağları havalandırıp gol krallığında zirve yapan Gomis'in derbilerde sesi çıkmadı. Sarı-kırmızılılar bu sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe karşısına toplamda 3 maça çıkarken, bu 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi tattı. Fransız oyuncu bu maçlarda gol veya asist üretemedi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için