Fatih Terim, antrenmanda açıklama yapacak!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 19 Aralık Pazar günkü antrenmanda açıklama yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, antrenmanda açıklama yapacak!
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18 Aralık 2021 23:58
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

Beyaz Futbol'un haberine göre; tecrübeli teknik direktör, 19 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan antrenmanda açıklamalarda bulunacak.


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