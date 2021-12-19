Fatih Terim, antrenmanda açıklama yapacak!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.
Beyaz Futbol'un haberine göre; tecrübeli teknik direktör, 19 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan antrenmanda açıklamalarda bulunacak.
Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.
Beyaz Futbol'un haberine göre; tecrübeli teknik direktör, 19 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan antrenmanda açıklamalarda bulunacak.