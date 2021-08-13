Fatih Terim, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana'ya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana'ya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fatih Terim, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana'ya geldi
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13 Ağustos 2021 21:18
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana'da.

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Nuriye Terim'in tedavisi sürüyor.

Annesinin rahatsızlığını öğrenen Fatih Terim de Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone ile deplasmanda yaptığı maçı sonrası Adana'ya geldi.


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