Değişen yabancı kuralına itiraz eden ilk kulüp olan Galatasaray buna rağmen B planını hazırladı. İki sezon sonra başlayacak ilk 11'de altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu, sarı-kırmızılı kulüpte sorun olarak görülmüyor. Florya'daki akademiye güvenen Galatasaray, geleceğe yönelik önemli hamleler yaptı. Boluspor'da yetişen 2001 doğumlu 10 numara Erkan Süer sezon içinde altyapıya transfer edildi. Erkan yeni sezonda A Takım'la idmanlara çıkacak. Ayrıca sezonu Tarsus İY'de kiralık geçiren 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Galatasaray U-19 Takımı'nın 1.86 boyundaki stoperi Işık Kaan Arslan ve 2001 doğumlu sol beki Süleyman Luş da, Emin Bayram gibi A Takım'a dahil edilecekler ve Fatih Terim'den formayı kapmaya çalışacaklar.
ERKAN SÜER
U19 Takımı ile 13 maça çıkarken 10 gol kaydetti.
ALİ YAVUZ KOL
Tarsus forması ile 26 maçta 9 gol, 1 asist ile oynadı.
EMİN BAYRAM
A.Gücü maçında G.Saray kaptanı olarak sahadaydı.
SÜLEYMAN LUŞ
Genç sol bek U19 takımı ile 26 maça çıktı.
ERKAN SÜER
U19 Takımı ile 13 maça çıkarken 10 gol kaydetti.
ALİ YAVUZ KOL
Tarsus forması ile 26 maçta 9 gol, 1 asist ile oynadı.
EMİN BAYRAM
A.Gücü maçında G.Saray kaptanı olarak sahadaydı.
SÜLEYMAN LUŞ
Genç sol bek U19 takımı ile 26 maça çıktı.