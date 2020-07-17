Değişen yabancı kuralına itiraz eden ilk kulüp olan Galatasaray buna rağmen B planını hazırladı. İki sezon sonra başlayacak ilk 11'de altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu, sarı-kırmızılı kulüpte sorun olarak görülmüyor. Florya'daki akademiye güvenen Galatasaray, geleceğe yönelik önemli hamleler yaptı. Boluspor'da yetişen 2001 doğumlu 10 numara Erkan Süer sezon içinde altyapıya transfer edildi. Erkan yeni sezonda A Takım'la idmanlara çıkacak. Ayrıca sezonu Tarsus İY'de kiralık geçiren 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Galatasaray U-19 Takımı'nın 1.86 boyundaki stoperi Işık Kaan Arslan ve 2001 doğumlu sol beki Süleyman Luş da, Emin Bayram gibi A Takım'a dahil edilecekler ve Fatih Terim'den formayı kapmaya çalışacaklar.



ERKAN SÜER

U19 Takımı ile 13 maça çıkarken 10 gol kaydetti.



ALİ YAVUZ KOL

Tarsus forması ile 26 maçta 9 gol, 1 asist ile oynadı.



EMİN BAYRAM

A.Gücü maçında G.Saray kaptanı olarak sahadaydı.



SÜLEYMAN LUŞ

Genç sol bek U19 takımı ile 26 maça çıktı.







