Fatih Terim: 'Alanyaspor'dan rövanşı alın'

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam deplasmanda Alanya temsilcisi ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider girdi.



İki takım, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez karşılaşan iki ekipten gülen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu. Akdeniz temsilcisi, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ligin 5. hafta karşılaşmasını 2-1 kazandı. Turuncu-yeşilli ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasını ise 3-2 alarak rakibini kupa dışına itti. Aytemiz Alanyaspor, bu sezon resmi maçlarda Galatasaray'ı deplasmanda yenen tek takım oldu.



"RÖVANŞI ALIN"



Ligde son 6 maçından da zaferle ayrılan Cimbom, bu periyotta sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Alanya'ya TT Stadı'nda 3-2 kaybederek kupaya veda etti. İlk devreki maçta da son saniye golüyle rakibine karşı 2-1 kaybeden İmparator, bu kez hata istemiyor. Kritik maç öncesi öğrencilerini uyaran deneyimli teknik adamın, "Rakibimizin ne kadar tehlikeli olduğunu bu sezon 2 maçta da gördük. Ancak bu sefer kazanıp şampiyonluğu ne kadar istediğimizi göstermeliyiz. Hem kupanın hem de ilk yarıda kaybettiğiniz maçların rövanşını bu maçta alın ve taraftarı mutlu edin" ifadelerini kullandığı kaydedildi.



