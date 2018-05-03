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Fatih Terim: "Alacağımız bir rövanş var..."

Pazar günkü Akhisar maçı şampiyonluk yolundaki öneminin yanı sıra bir anlam daha taşıyor... Fatih Terim, kupadan elendikleri karşılaşmayı hatırlatıp, "Rakibimizden alacağımız bir rövanş var. Gerekeni yapın" sözleriyle oyuncularını ateşliyor.

Kaynak: Fanatik
Fatih Terim: 'Alacağımız bir rövanş var...'
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03 Mayıs 2018 10:34
21. şampiyonluk artık 270 dakika kadar yakın. Ve kalan 3 maç öncesi en kritik viraj pazar günkü Akhisar deplasmanı. Florya'da Fatih Terim rüzgarı eserken, Galatasaray'ın hocası "Son düdüğe kadar kulaklarınızı tıkayın" diyerek oyuncularını rehavetten uzak tutmaya çalışıyor.

"Akhisarspor'dan alacağımız bir rövanş var"

İmparator diğer yandan da takımını ateşlemek için uğraşıyor. Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisar'a elendiklerini hatırlatan Terim'in, "Pazar günkü deplasman şampiyonluk yolunda çok önemli. Ancak rakibimizden alacağımız bir de rövanş var. Gerekeni yapın. Kalan 3 haftada maç maç ilerleyip, fire vermeden mutlu sona ulaşacağız" dediği öğrenildi.

2-0'la Akhisarspor turladı

Akhisar'ı yarı final ilk maçında 2-1'lik skorla deviren Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ise 2-0'lık şok bir yenilgi alıp kupaya veda etmişti. Ligdeki deplasman kabusuna 30. haftada Alanya'da son veren Sarı-Kırmızılılar, Akhisar'ı da Ege'de devirip seri yakalamak amacında.



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