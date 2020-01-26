Fatih Terim: 'AFAD ile görüşüp elimizden geleni yapacağız'

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu ve Elazığ'da yaşanan depreme vurgu yaptıFatih Terin açıklamasında şu ifadeleri kullandı;"Elazığ'daki ve çevre illerdeki deprem nedeniyle üzüntülerimi iletmek istiyorum. Çalışmalarda inşallah birçoğunu canlı olarak aramızda görürüz. Olayları takip ediyorum, AFAD ile de görüşerek, ihtiyaç olan şeyler için oyuncularla birlikte elimizden geleni yapacağız"