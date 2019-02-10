Fatih Terim, 99 gün sonra evinde lig maçında

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 99 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında takımının başında yer aldı.
Ligin 11. haftasında 2 Kasım 2018'de iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim'e 10 maç ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasıyla söz konusu müsabakadan sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında takımının başında sahaya çıktı.
Fatih Terim, Türkiye Kupası son 16 turu rövanşındaki Boluspor maçında taraftarının önüne çıkmıştı. Ligde üst üste Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarına giden Galatasaray'da Fatih Terim, kupada Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final maçında ise babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle görev yapamamıştı.
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Ligin 11. haftasında 2 Kasım 2018'de iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim'e 10 maç ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasıyla söz konusu müsabakadan sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında takımının başında sahaya çıktı.
Fatih Terim, Türkiye Kupası son 16 turu rövanşındaki Boluspor maçında taraftarının önüne çıkmıştı. Ligde üst üste Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarına giden Galatasaray'da Fatih Terim, kupada Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final maçında ise babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle görev yapamamıştı.
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