  •  
    Seyrantepe'ye 10 ekip! İki yıldıza yakın markaj
  •  
    Canlı yayında açıkladı! "Güneş bir şartla kalır"
  •  
    Çelikler'in Burak Yılmaz iddiası: Bundan sonra...
  •  
    Güneş ve Orman'dan Q7 için transfer sözleri
  •  
    Burak Yılmaz golleri attı ve işte bu sevinci yaşadı

Fatih Terim: "90 dakika konsantrasyon!"

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, Trabzonspor maçı öncesi futbolcularını uyardı.

Kaynak: Haberturk.com
Fatih Terim: '90 dakika konsantrasyon!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2019 10:35
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynadığı Alanya deplasmanında 2 puan bırakan Galatasaray, bugün evinde ağırlayacağı Trabzonspor mücadelesinde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Habertürk'ün haberine göre lider Başakşehir'in kendi evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la berabere kalmasının ardından mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Sarı-Kırmızılı futbolculara, teknik direktör Fatih Terim de uyarılarda bulundu.

Taraftarlarının da desteğiyle 3 puana ulaşıp Başakşehir'le aradaki puan farkını yeniden 6'ya düşürmeyi hedefleyen deneyimli teknik adamın, "Şampiyon olmak istiyorsanız, bu maç çok önemli… Rakibimizin puan kaybettiği haftada nefesimizi enselerinde hissettirmemiz için mutlaka kazanmak zorundayız. Trabzonspor tehlikeli oyunculara sahip olan bir takım… 90 dakika boyunca motivasyonunuzu kaybetmeden savaşmalısınız. Bu maçta puan kaybetme lüksünüz yok" ifadeleriyle öğrencilerine seslendiği kaydedildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için