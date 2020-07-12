Fatih Terim, Galatasaray'daki en kötü dönemini yaşarken, sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 7 maçta galibiyet elde edemedi.



Aslan, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 6 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.



Üçüncülükten fazlası!



Galatasaray'da tek hedef ligi üçüncü bitirmek...



7 maçlık kötü seriye son vermek isteyen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, kalan üç haftada futbolcularından 9 puana odaklanmalarını söyledi. Bunu başarmaları halinde büyük olasılıkla üçüncü sırada olacaklarının altını çizen Terim, aksi durumda olumsuz yansımaları olacağını aktardı. Üçüncülük halinde Trabzon'un CAS'taki davasına göre Şampiyonlar Ligi olasılığının da bulunduğunu anlatan tecrübeli hocanın, kötü sonuçlar halinde Avrupa riskine dikkat çektiği belirtildi.



Ayrıca sıralamanın ön eleme takviminden dolayı tatil ve sezon planlamasına olumsuz etkileri olacağını düşünen deneyimli teknik adam bu nedenle futbolcularını motive etmeye çalıştı.



