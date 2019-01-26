  •  
    Simeone'den Kalinic için G.Saray'a resmi yanıt!..
  •  
    "Quaresma'nın Beşiktaş serüveni kesinlikle bitti"
  •  
    Galatasaray'a Alan için beklenmedik haber!..
  •  
    Demba Ba'ya imzada Galatasaray sorusu!..
  •  
    Terim'den Alper Potuk transferine 2013 vetosu

Fatih Terim 85 gün sonra sahne alıyor

Galatasaray, Fenerbahçe maçından sonraki 85 günlük aranın ardından hocası Fatih Terim'e kavuşuyor

Fatih Terim 85 gün sonra sahne alıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2019 10:14
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in 10 maçlık cezası sona erdi. En son 2 Kasım 2018'de Fenerbahçe derbisinde takımın başında olan Terim, Göztepe deplasmanında takımını kenarından yönetecek.

Cimbom, Terim'in olmadığı 85 günde ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Bu arada Aslan, İzmir'de coşkuyla karşılanırken, taraftarlar Fatih Hoca'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için