Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in 10 maçlık cezası sona erdi. En son 2 Kasım 2018'de Fenerbahçe derbisinde takımın başında olan Terim, Göztepe deplasmanında takımını kenarından yönetecek.
Cimbom, Terim'in olmadığı 85 günde ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
Bu arada Aslan, İzmir'de coşkuyla karşılanırken, taraftarlar Fatih Hoca'ya sevgi gösterisinde bulundu.
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Cimbom, Terim'in olmadığı 85 günde ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
Bu arada Aslan, İzmir'de coşkuyla karşılanırken, taraftarlar Fatih Hoca'ya sevgi gösterisinde bulundu.
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