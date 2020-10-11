Fatih Terim, 5. yıldızı duvara taktırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in verdiği röportajda "yıldız" detayı gözlerden kaçmadı.

Haber; Sporx.com
Fatih Terim, 5. yıldızı duvara taktırdı
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11 Ekim 2020 17:19
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in beIN Sports'a verdiği röportajda odasındaki bir detay dikkatleri çekti.

Deneyimli hoca, Florya'daki çalışma odasının duvarına 5. yıldızı da taktırdı ve şampiyonluklar işlenmeye başladı.

22 şampiyonluğu ve 4 yıldızı olan Galatasaray'da, duvardaki 5. yıldızın da 2 köşesinin içi dolduruldu.

Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev başındaydı.



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