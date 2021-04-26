Fatih Terim: '5'te 5 şampiyon yapabilir'

Süper Lig'de artık şampiyonluk yarışında son haftalara giriliken lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan Galatasaray'da umutlar tükenmedi. Antalyaspor karşısısında kritik bir galibiyet alan Galatasaray, 5'te 5 yaparak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.Şampiyonluk için 5'te 5 yapmak ve rakiplerinin puan kaybını beklemek zorunda olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, futbolcularını şampiyonluk yolunda motive etmeye devam ediyor.Antalyaspor maçının ardından futbolcular ile bir görüşme yapan Fatih Terim, "Galatasaray finallerin takımıdır ve hiçbir zaman vazgeçmez. 5'te 5 bizi şampiyon yapabilir ama öncelikle bizim kendi maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Ligde her takım her takımdan puan alabilir ve buna geçtiğimiz haftalar da pek çok kez şahit olduk. Yeter ki biz kazanalım" ifadelerini kullandı.