Fatih Terim: "5'te 5 şampiyon yapabilir"

Fatih Terim, Antalya dönüşü futbolcularını işte bu şampiyonluk sözleri ile motive etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim: '5'te 5 şampiyon yapabilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2021 14:04
Süper Lig'de artık şampiyonluk yarışında son haftalara giriliken lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan Galatasaray'da umutlar tükenmedi. Antalyaspor karşısısında kritik bir galibiyet alan Galatasaray, 5'te 5 yaparak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Şampiyonluk için 5'te 5 yapmak ve rakiplerinin puan kaybını beklemek zorunda olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, futbolcularını şampiyonluk yolunda motive etmeye devam ediyor.

Antalyaspor maçının ardından futbolcular ile bir görüşme yapan Fatih Terim, "Galatasaray finallerin takımıdır ve hiçbir zaman vazgeçmez. 5'te 5  bizi şampiyon yapabilir ama öncelikle bizim kendi maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Ligde her takım her takımdan puan alabilir ve buna geçtiğimiz haftalar da pek çok kez şahit olduk. Yeter ki biz kazanalım" ifadelerini kullandı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.