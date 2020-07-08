Fatih Terim: '46 yıl geçti, hiç kuru asılmadı'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından ilginç bir fotoğraf paylaştı.
Deneyimli futbol adamı, Galatasaray'da forma giydiği dönemdeki askılığının fotoğrafını paylaşarak, "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı..." dedi.
İşte Fatih Terim'in paylaştığı fotoğraf:
Deneyimli futbol adamı, Galatasaray'da forma giydiği dönemdeki askılığının fotoğrafını paylaşarak, "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı..." dedi.
İşte Fatih Terim'in paylaştığı fotoğraf: