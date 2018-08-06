Fatih Terim, 400. maçında üzüldü!

GALATASARAY 3. KEZ KAYBETTİ

TERİM 400. MAÇINA ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayan Akhisarspor, tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.Akhisarspor, karşılaşmanın 5. dakikasında Yevgen Seleznov ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Galatasaray, 79. dakikada Eren Derdiyok ile beraberliği yakaladı ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de sonuç değişmedi ve penaltılara geçildi.Akhisarspor 5 penaltı atışını da gole çevirdi. Galatasaray'da ise Bafetimbi Gomis sarı-kırmızılı takımın 5. penaltısında golü bulamadı ve kupayı Akhisarspor kazandı.Süper Kupa'yı 5 kezle şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray, 8. kez mücadele ettiği kupayı 3. kez kaybetti.Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor karşılaşması ile sarı-kırmızılı takımın başındaki 400. resmi maçına çıktı.Terim, Galatasaray'daki 400. maçında 18. kupasını kazanma şansını kullanamadı.Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde eden sarı-kırmızılı takım, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.