  •  
    Çakar'dan G.Saray maçı için "VAR" yorumu geldi
  •  
    Dünyaca ünlü yıldız Paşa'nın tesislerinde!..
  •  
    "Brezilya'dan Türkiye'ye transfer! Yeni takımı.."
  •  
    Talisca'nın golünü VAR verdi! Çin'de o anlar...
  •  
    Süper Lig'de transfer oldu! Resmi açıklama...

Fatih Terim, 400. maçında üzüldü!

Fatih Terim, Galatasaray'daki 400. maçında 18. kupasını kazanma şansını kullanamadı, Akhisarspor tarihinde ilk kez Süper Kupa kazandı.

Kaynak: AA
Fatih Terim, 400. maçında üzüldü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2018 00:53
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayan Akhisarspor, tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.

Akhisarspor, karşılaşmanın 5. dakikasında Yevgen Seleznov ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Galatasaray, 79. dakikada Eren Derdiyok ile beraberliği yakaladı ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de sonuç değişmedi ve penaltılara geçildi.

Akhisarspor 5 penaltı atışını da gole çevirdi. Galatasaray'da ise Bafetimbi Gomis sarı-kırmızılı takımın 5. penaltısında golü bulamadı ve kupayı Akhisarspor kazandı.

GALATASARAY 3. KEZ KAYBETTİ

Süper Kupa'yı 5 kezle şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray, 8. kez mücadele ettiği kupayı 3. kez kaybetti.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.

Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

TERİM 400. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor karşılaşması ile sarı-kırmızılı takımın başındaki 400. resmi maçına çıktı.

Terim, Galatasaray'daki 400. maçında 18. kupasını kazanma şansını kullanamadı.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde eden sarı-kırmızılı takım, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için