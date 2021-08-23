Fatih Terim: "40 bin taraftarımıza zafer hediye edelim"

Fatih Terim, Hatayspor maçı öncesinde futbolcularına uyarılarda bulundu. Terim, "Maç boyunca tek bireysel hata istemiyorum. Aslanlar gibi oynayalım, tribündeki 40 bin taraftarımıza galibiyet hediye edelim" diye konuşup galibiyet sözü aldı.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: '40 bin taraftarımıza zafer hediye edelim'
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23 Ağustos 2021 09:30
Galatasaray, bugün Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadyumu'ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

80 bin tribün kapasitesinin yüzde ellisi oranında taraftar maça alınacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün futbolcularıyla yaptığı toplantıda sezona Giresun galibiyetiyle başladıklarını ve kazanarak devam etmeleri gerektiğini belirterek, "Bireysel hatalar her zaman bize sorun oldu. Bu kez tek hata istemiyorum. Son saniyeye kadar kazanmak için sahada olan bir takım görmek istiyorum. Tribünde 40 bin taraftar olacak. Onlara keyifli futbol ve galibiyet hediye edelim" dedi.

Bu sözlerin ardından sarı - kırmızılı oyuncular, Fatih Terim'e galibiyet sözü verdi.


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