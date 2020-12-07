Fatih Terim 4 gün izin verdi ama uyardı!

Son haftalardaki başarılı futbol kuşkusuz en çok Fatih Terim'i memnun etti. Maç sonrası, "İsteyen, arzu eden, ne yapması gerektiğini bilen bir takım var sahada... Oyuncularımız kutlanacak iş yaptılar, kendilerini tebrik ediyorum" dedi ve uyardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim 4 gün izin verdi ama uyardı!
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07 Aralık 2020 11:10
Son haftalardaki başarılı futbol kuşkusuz en çok Fatih Terim'i memnun etti.

Maç sonrası, "İsteyen, arzu eden, ne yapması gerektiğini bilen bir takım var sahada... Oyuncularımız kutlanacak iş yaptılar, kendilerini tebrik ediyorum" diyen tecrübeli çalıştırıcı, ligde bu haftayı BAY geçecekleri için takıma 4 günlük izin verdi.

Zorlu ve sıkışık fikstür öncesi dinlenmelerini ve Kovid 19'a karşı da kendilerini izole etmelerini istedi.




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