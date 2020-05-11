Fatih Terim, 35'lik Gökhan Gönül'ün transferini veto etti!

GÖKHAN GÖNÜL, FENERBAHÇE'YE YAKIN! TIKLAYIN!

Bir yandan Süper Lig'in kaldığı yerden devam etmesi için yoğun bir çaba harcanırken; diğer bir yandan da gelecek sezonun planlamaları belirli ekonomik ölçüler çerçevesinde yapılıyor.Gelecek sezon 9 futbolcusu ile kesin olarak yollarını ayıracak olan Galatasaray, maaş indirimini kabul etmeyen yıldız futbolcularına da ayrılık için kolaylık sağlayacak.Takımda sağ bek pozisyonunda oynayabilen Mariano, Linnes ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak olan Galatasaray'da Gökhan Gönül ismi menajerler tarafından sarı-kırmızılı yönetime sunuldu.Beşiktaş ile olan sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'ün transferi için gelen öneriyi değerlendirmeye alan sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli futbolcunun ismini Fatih Terim'in önüne getirdi.Gökhan Gönül'ü A Milli Takım'a kazandıran Fatih Terim, gelecek sezon için transfer stratejilerini "gelecek vaad eden potansiyelli genç futbolcular" üzerine kurduğunu ileterek 35 yaşındaki Gökhan Gönül'ün transferini veto etti.Fatih Terim'in vetosunun ardından Galatasaray açısından Gökhan Gönül'ün transfer defteri de açılmadan kapandı.