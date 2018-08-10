Fatih Terim, 3 sürpriz isme 'Hazır ol' emri verdi!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Ankaragücü maçında forveti değiştirmeye hazırlanıyor.
Son antrenmanda ileri uçta Eren Derdiyok'un forma giydiği öğrenildi. Süper Kupa'daki Akhisar mücadelesinde 120 dakika boyunca etkisiz bir performans sergileyen Gomis, 5. penaltıyı da kaçırmıştı.
Terim, Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik'ten de göreve hazır olmalarını istedi.
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Son antrenmanda ileri uçta Eren Derdiyok'un forma giydiği öğrenildi. Süper Kupa'daki Akhisar mücadelesinde 120 dakika boyunca etkisiz bir performans sergileyen Gomis, 5. penaltıyı da kaçırmıştı.
Terim, Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik'ten de göreve hazır olmalarını istedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın