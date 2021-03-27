Fatih Terim, 3 milli yıldızı istiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'ın yıldızları Kenan Karaman, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ı kadrosunda istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, 3 milli yıldızı istiyor!
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27 Mart 2021 10:18
Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yönetimden 3 yıldızın alınmasını istediği öğrenildi.

Terim, Milli Takım'da başarıyla mücadele eden Kenan Karaman, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ı önümüzdeki sezon Galatasaray'da görmek istediğini iletti. Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile bu yaz sözleşmesi bitiyor.

Sol kanat oyuncusu Umut Meraş'ın Fransız temsilcisi Le Havre ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kaan Ayhan'ın ise Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var. 



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