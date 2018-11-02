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Fatih Terim 2 maç aradan sonra 11'e aldı

Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında ligde 2 maç aradan sonra Eren Derdiyok;a 11'de şans verdi.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim 2 maç aradan sonra 11'e aldı
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02 Kasım 2018 19:50
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki Fenerbahçe mücadelesinde Fatih Terim, iyileşen oyuncularına ilk 11'de şans verdi.

Fatih Terim, bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Eren Derdiyok'u da zorlu derbide ilk 11'de kullandı.

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Eren Derdiyok ve Garry Rodrgiues, Fenerbahçe karşısında 11'de yer aldı. Eren Derdiyok, bu sezon Galatasaray formasıyla Spor Toto Süper Lig'de çıktığı maçlarda 4 gole imza atarken takımın en skorer ismi olmayı başardı.

Fatih Terim, stoperde de genç Ozan Kabak'a şans verdi.



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