Fatih Terim 19 maçta 29 futbolcu kullandı

Galatasaray ligin ilk yarısında 19 maçta tam 29 futbolcuya süre verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim 19 maçta 29 futbolcu kullandı
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31 Aralık 2021 09:45
Galatasaray ligin ilk yarısında 19 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı ve 27 puan topladı.

Sezonun ilk devresini lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapattı. 24 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 29 futbolcu görev aldı.

* Ligdeki 19 karşılaşmanın 18'inde forma giyen Victor Nelsson bin 620 dakika ile Galatasaray'da en çok forma giyen isim oldu. Onu Muslera, Berkan ve Kerem takip etti.

* Galatasaray'da sezonun ilk yarısında 5 kez ağları havalandıran Mohamed, takımın en skor ismi olarak öne çıktı.

* Kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılı takımda ilk yarının en hırçın ismi ise 1 kırmızı ve 4 sarı gören Marcao oldu.  


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