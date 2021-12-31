Galatasaray ligin ilk yarısında 19 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı ve 27 puan topladı.



Sezonun ilk devresini lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapattı. 24 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.



Sarı-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 29 futbolcu görev aldı.



* Ligdeki 19 karşılaşmanın 18'inde forma giyen Victor Nelsson bin 620 dakika ile Galatasaray'da en çok forma giyen isim oldu. Onu Muslera, Berkan ve Kerem takip etti.



* Galatasaray'da sezonun ilk yarısında 5 kez ağları havalandıran Mohamed, takımın en skor ismi olarak öne çıktı.



* Kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılı takımda ilk yarının en hırçın ismi ise 1 kırmızı ve 4 sarı gören Marcao oldu.



