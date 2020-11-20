Fatih Terim, 13 futbolcudan 11'i belirleyecek!

Sakatlık ve coronavinüs vakaları yüzünden büyük sıkıntı yaşayan Fatih Terim 11'i bulmakta çok zorlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim, 13 futbolcudan 11'i belirleyecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2020 11:11
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlık ve coronavinüs vakaları yüzünden 11'i bulmakta çok zorlanıyor.

Tecrübeli hocanın bu sezon forma verdiği isimlerden sadece Fatih, Linnes, Marcao, Ryan Donk, Saracchi, Emre Taşdemir, Taylan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Diagne sağlam durumda. Fatih Terim şu anda bu 13 futbolcu arasından bir 11 çıkarmak için uğraş veriyor.

Yaşanan gelişmeler başarılı teknik adamın moralini fazlasıyla bozmuş durumda. Ancak Terim yine de takımını kritik Kayseri maçına hazırlamak için büyük bir çaba harcıyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için