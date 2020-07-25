Fatih Terim: '12 Ağustos'ta, net kadro istiyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezonu 12 Ağustos'ta açacaklarını belirtirken, transferlerin yetişmesini istediğini belirtti.



Sezon öncesinin önemine dikkat çeken deneyimli hoca, "12 Ağustos'ta Florya'da sezonu açacağız. Bu sene Temmuz ayında açtığımız sezonda 10 oyuncumuz ya da daha fazlası sezon başı kampımıza katılmamıştı. Bu sene dileğim ki bunu başarabilecek güçteyiz, bir takım oyuncuları kadromuza katıp, bazı oyunculara da teşekkür edip, net bir takımla 12 Ağustos'u görmeyi ümit ediyorum. Bu bizim için çok önemli. Sezon başına katılmayan oyuncular ne fizik antrenmanında bulunabiliyorlar, ne de taktik anlatabiliyoruz." dedi.



