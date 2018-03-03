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Fatih Tekke'nin serisini Manisaspor'un kalecisi bozdu

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesinde Fatih Tekke'nin takımı Denizlispor ile Taner Taşkın'ın çalıştırdığı Manisaspor karşılaştı

Kaynak: Sporx.com
Fatih Tekke'nin serisini Manisaspor'un kalecisi bozdu
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03 Mart 2018 14:59
Denizlispor - Manisaspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesinde Fatih Tekke'nin takımı Denizlispor ile Taner Taşkın'ın çalıştırdığı Manisaspor kozlarını paylaştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-2 eşitlikle sona erdi. Manisaspor 9. dakikada İlkay Gül'ün golüyle öne geçerken, 13'te Leandro Kappel bu gole yanıt verdi. 56'da Ziya Alkurt da Denizlispor'u öne geçirdi. Uzatma anlarında Manisaspor'un kalecisi Göktuğ Bakırbaş kornerde ileri çıkarak golü attı ve takımına 1 puanı getirdi. 

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor, Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 4. maçında ilk kez puan kaybetti ve 27 puana çıktı. Manisaspor ise 4 hafta sonra puan alarak 15 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor deplasmanda Adana Demir ile karşılaşacak. Manisaspor sahasında Giresunspor'u konuk edecek





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