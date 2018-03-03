Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesinde Fatih Tekke'nin takımı Denizlispor ile Taner Taşkın'ın çalıştırdığı Manisaspor kozlarını paylaştı.Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-2 eşitlikle sona erdi. Manisaspor 9. dakikada İlkay Gül'ün golüyle öne geçerken, 13'te Leandro Kappel bu gole yanıt verdi. 56'da Ziya Alkurt da Denizlispor'u öne geçirdi. Uzatma anlarında Manisaspor'un kalecisiAlınan bu sonucun ardından Denizlispor, Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 4. maçında ilk kez puan kaybetti ve 27 puana çıktı. Manisaspor ise 4 hafta sonra puan alarak 15 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor deplasmanda Adana Demir ile karşılaşacak. Manisaspor sahasında Giresunspor'u konuk edecek