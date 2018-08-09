Fatih Tekke'nin hedefinde Trabzonspor var

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik direktörü ve eski Trabzonsporlu futbolcu Fatih Tekke, bordo-mavili ekipte doğru zamanda teknik adam olarak görev almak istediğini söyledi.

İstanbulspor'la anlaşmadan önce adı Trabzonspor'la da anılan Fatih Tekke, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekke, bu mesleğe başlama ve hedef koyma nedeninin bordo-mavili ekip olduğunu belirterek, "Trabzonspor taraftarının bunu çok istemesi iyi işler yaptığımızın göstergesi. Sadece sonuçsal değil, manevi olarak da bağımız var. Bunun karşılığını vermek istiyorum ama bu işlerde biz karar verme pozisyonunda değiliz. Bu mesleğe başlama ve hedef koyma nedenimiz Trabzonspor'dur. Allah'ın bana birgün Trabzonspor'da çalışmayı nasip edeceğini düşünüyorum. Taraftarımız bu isteği beni son derece mutlu ediyor. Şimdilik Ünal Karaman ağabey var o görevde ona destek vermemiz lazım. İnşallah Trabzonspor'umuz bu ağabeylerimizle başarılı olur. Doğru zamanda teknik direktör olarak Trabzonspor'da görev almak isterim." diye konuştu.

Trabzonspor formasını 10 sezon giyen ve 2004-2005 sezonunda da gol kralı olan Tekke, Trabzonspor'un son dönemlerde kadro yapısı nedeniyle sorun yaşamadığını ifade ederek, şunları aktardı:





"Türkiye'de futbolun gerçek aktörlerinin bu işin içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün Türkiye'de bütün kulüplerimizde bu aktörler dışarıda, bütün olmaması gerekenler ise içeride. Trabzonspor'da bunun sancısını çekiyor. Şu an yapılan birçok şeyi doğru buluyorum. Altyapıdan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi oyuncular çıktı. Trabzon'un o topraklarında o yetenekler var onlar çıkacaklar. Bu oyunculara taraftarımızında sabır göstermesi gerekiyor. Fark oluşturmak için biraz sabırlı olmamız gerekiyor."

"Türkiye'nin en genç kadrolarından biriyle mücadele edeceğiz"

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, bu sezon genç bir kadroyla mücadele edeceklerini dile getirdi.

Geçen sezonki kadrolarından 7-8 oyuncunun ayrıldığını kaydeden Tekke, "İki, üç tane transfer yaptık. Çalışmalar genel hatlarıyla çok iyi geçti. Yeni bir takımız problemli bölgelerimiz var. Gençlerden oluşan Türkiye'nin en genç kadrolarından biriyle mücadele edeceğiz. Bizim futbol bakış açımız Türkiye'deki futbol açısından çok farklı. Özellikle İstanbulspor'u tercih etmemin sebebi de bu." şeklinde konuştu.

"Pozisyon bilgilerinin eksik olduğunu düşünüyorum"

40 yaşındaki teknik adam, genç oyuncularla çalışmayı sevdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Genç oyunculara tecrübelerimizi aktarabilmek ve gelişimlerini görmek beni çok mutlu ediyor. Kolay mı tabii ki değil. Tecrübe futbolda çok önemli bir unsur. Ülkemizde futbolcularımızın bu oyuna uygun olarak oynadığını düşünmüyorum. Pozisyon bilgilerinin eksik olduğunu düşünüyorum. Doğru oynayarak, sahayı doğru hissederek, oynamak istiyoruz. Futbolda her şey skora bağlı. İyi çalıştık, bunun ödülünü hemen almak futbolda gerçekçi değil. Genç oyuncularla coşkuyla, duyguyla oynadığınız zaman skor alabilirsiniz ama ben hoca olarak zaman geçtikçe futbol oynuyoruz diyebilmeliyim."

Takımın transfer ihtiyacı olduğunu aktaran Tekke, "İhtiyacımız var diye çok oyuncu transfer etmeyi doğru bulmuyorum. Hedefimiz istediğimiz gibi giderse play-off ve şampiyonluk ama ilk hedefimiz bunlar değil. Oyuncularımıza ilk önce bu oyunu öğretmek ve gelişimlerini sağlamak istiyoruz. Oyuncularımıza ilk önce bu oyunu öğretmek ve gelişimlerini sağlamak istiyoruz. Çok eksik bölgelerimiz var, 7-8 tane oyuncu gitti diye 10-11 tane oyuncu almak benim ve kulübün misyonuna uymuyor. Şu ana kadar istediğim iki oyuncu vardı onlar da olmadı. Transfer döneminin sonunda kaliteliyse, hazır ve bizim yapımıza uygunsa transfer yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Afjet Afyonspor ile karşılaşacakları müsabakanın zor geçeceğini anlatan Tekke, "Takıma güvenim tam. Kendi sahamızda oynayacağız. Kolay geçeceğini düşünmüyorum. Bu ligde tüm maçlar zor geçecek. Umarım iyi bir oyun ve skorla ayrılırız. Bu tip maçlar çok zordur. Kalitemizi ve ruhumuzu ortaya koyarsak galip geliriz." şeklinde görüş belirtti.