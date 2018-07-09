Fatih Tekke'den Trabzonspor mesajı

İstanbulspor ile 5 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor'da önemli başarılara imza atan ve efsaneler arasına giren Tekke, bir gün bordo-mavili ekipte görev almak istediğini belirtti.



Tekke, "Ben başkanla konuştuğumuzda da söyledim. Bu yarın olur 3 ay sonra, 6 ay sonra olur. Trabzonspor'da yönetim beni antrenör olarak görmek isterse başkan izin verdiği sürece bu gerçekleşir. Tamamen ait olduğumuz yer, bu işi yapma nedenimiz Trabzonspor. Ama şu anda İstanbulspor'dayım ve geçmişiyle ve formasını giymiş oyuncularıyla büyük bir camia. Buradan Süper Lig'e çıkmak büyük bir başarıdır. Umarım bu kısa sürede olur. Trabzonspor'a yönelik teklif sadece ve özellikle taraftardan geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir gün inşallah olacak" dedi.



"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ BURAK YILMAZ"

Türk futbolunun önemli forvetlerinden olan Tekke, Süper Lig'de en beğendiği forvetin sorulması üzerine ise, "Burak Yılmaz, Türk oyuncu olarak çok beğendiğim bir golcü. Bu sene için Süper Lig'de en beğendiğim golcü o diyebilirim" ifadelerine yer verdi.



"DEĞERLERİMİZİ, DEĞERSİZLEŞTİRİYORUZ"

Trabzonspor camiasının kendi değerleriyle bir bütünlük sağlaması gerektiğini vurgulayan Tekke, "Trabzonspor'da çok değerli insanlar var. Özellikle de Özkan hoca, umarım başarılı olur ama başarı dediğimiz şey ne, onu da bilmiyorum. Hami Mandıralı nerede? Trabzonspor'un bir değeri ama başkaları değersizlerini çok değerli hale getirirken, biz değerimizi değersizleştiriyoruz. Camianın bir bütünlük sağlayabilmesi için gerçek değerlerine yüzünü çevirmesi gerekiyor ancak bunu yaparken de ideolojik olarak davranmamak gerek. O kirlilik maalesef camiamızın içinde var" dedi.



"BATI'DAN KOPYALA, YAPIŞTIR YAPIYORUZ"

Futbolun, dünyada önemli bir yeri olduğunun altını çizen Tekke, "Yapmamız gereken öz değerlerimizle futbolu yorumlamak" şeklinde konuştu.

Tekke, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Biz belki 8 asır bu dünyaya hakim olmuş insanların torunlarıyız, aşağılık kompleksine gerek yok. Zekamız da aklımız da var, çalışmamız lazım. Kendi öz değerlerimize dönmemiz lazım, isme takılmayın, Ahmet, Mehmet... Kendi değerlerimize, bizim öz değerlerimize dönmek lazım. O değerler üzerinden okuma yapmamız lazım. Futbol, bugün önemli bir şey evet ama bunu bizim kendi öz değerlerimiz üzerinden yorumlamamız lazım ama bunu yapamayınca evet, Batı'da bir şeyler oluyor, kulüplerimiz hemen onu alıp kopyala yapıştır yapıyor. Bugün başarılısın, sonucu aldın, iyisin ama devamı yok. Bence istikrar olmalı. O yüzden 5 yıllık proje benim için buraya gelmemde etken oldu. Yoksa gelecek adına başka şeyler de düşünebilirdim."