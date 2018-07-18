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Fatih Tekke'den İstanbulspor için transfer açıklaması

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Beklediğimiz ve arzu ettiğimiz arkadaşlarımız da aramıza katılırsa inşallah iyi bir takım olacağız"

Kaynak: AA
Fatih Tekke'den İstanbulspor için transfer açıklaması
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18 Temmuz 2018 13:18
Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan İstanbul ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, koşu ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, top kapma çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Teknik direktör Fatih Tekke, antrenman öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu kampının iki gün önce başladığını belirterek, "Bu bizim üçüncü etap kampımız. Gayet yoğun geçiyor. Biliyorsunuz takımdan ayrılan oyuncu sayısı çok fazla. Onların yerini sabırlı bir şekilde doldurmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar aramıza bir iki oyuncu katıldı. Beklediğimiz ve arzu ettiğimiz arkadaşlarımız da aramıza katılırsa inşallah iyi bir takım olacağız. Eksik bölgelerimiz var ancak çalışmalarımız çok güzel geçiyor." diye konuştu.

Fatih Tekke, kamp çalışmaları kapsamında şu ana kadar 2 hazırlık maçı yaptıklarını hatırlatarak, 4-5 hazırlık maçı daha planladıklarını kaydetti.

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