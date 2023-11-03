Fatih Tekke, Süper Lig'e geri dönüyor!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fatih Tekke, Süper Lig'e geri dönüyor!
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03 Kasım 2023 11:09
Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Alanyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Akdeniz ekibi son olarak İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı.

Bugün (cuma) yönetimle son detayları görüşecek olan Tekke'nin 6 Kasım'da yapılacak Kayserispor maçıyla görevine başlayacağı öğrenildi.

Süper Lig'in ilk 10 haftasında 10 puan toplayan Alanyaspor, 2 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgi elde etti.

Sezona istediği başlangıçı yapamayan Akdeniz temsilcisi, Sivasspor'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi sonrası Ömer Erdoğan ile yollarını ayırmıştı.



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