Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Alanyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.Akdeniz ekibi son olarak İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı.Bugün (cuma) yönetimle son detayları görüşecek olan Tekke'nin 6 Kasım'da yapılacak Kayserispor maçıyla görevine başlayacağı öğrenildi.Süper Lig'in ilk 10 haftasında 10 puan toplayan Alanyaspor, 2 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgi elde etti.Sezona istediği başlangıçı yapamayan Akdeniz temsilcisi, Sivasspor'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi sonrası Ömer Erdoğan ile yollarını ayırmıştı.