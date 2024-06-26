Fatih Tekke: ''Rusya, EURO 2024'te şampiyon olabilirdi''

Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, Rusya'nın EURO 2024'te yer alamamasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, sürpriz de bir tahmin yaptı.

Fatih Tekke: ''Rusya, EURO 2024'te şampiyon olabilirdi''
Futbolculuk döneminde Rusya Ligi ekiplerinden Zenit ve Rubin Kazan formaları giyen Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, Rusya'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na alınmamasıyla ilgili konuştu.

Rus basınına konuşan Fatih Tekke, Rusya için turnuvadan men kararını eleştirdi.

Fatih Tekke yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Avrupa Şampiyonası'na katılamama kararı son derece yanlış. Bu büyük bir ceza." dedi.

Turnuvaya alınsaydı Rusya'nın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olabileceğini söyleyen Tekke, "Rusya'nın iyi, tecrübeli ve yetenekli futbolcuları var. Eğer bu turnuvada oynasalardı şampiyonluğu alabilirlerdi." yorumunu yaptı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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