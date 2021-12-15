Fatih Tekke: 'Okan Derici'nin fibula kemiği kırılmış.'

Spor Toto 1. Lig'de NasaDoge Menemenspor ile 0-0 berabere kalan Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç hakkında konuşulacak çok şey olmadığını belirterek, şöyle konuştu:



"İçeride söylenene gören Okan Derici'nin fibula kemiği kırılmış. Çok geçmiş olsun hepimize. Daha önce Muğdat sezonu kapattı. Aissati devre arası dönecek, Ömer Şişmanoğlu da keza öyle. İlhan da büyük ihtimal ilk yarıyı kapattı, Hakan keza aynı. Bunlar maalesef üzücü. Hazırlık kampı geçirmemiş oyuncuların çoğunda böyle problemler oluyor ama maçtan önemlisi oyuncularımızın sağlığı. Herkese geçmiş olsun."





İLGİLİ VİDEO