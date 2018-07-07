Fatih Tekke hedefini açıkladı; '5 yıl...'

Geçtiğimiz sezon özellikle Türkiye Ziraat Kupası'nda sergilediği etkili oyun ile dikkatleri üzerine çeken İstanbulspor, bu sezon da adından söz ettirmek istiyor.



26 Temmuz'da hazırlıklara başlayan İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Fenerbahçe sınavı ile takımı tartacak. Geçen yılın 11'inden sadece 3 ismin Fenerbahçe'ye karşı oynaması beklenirken, yedek isimler ve gençlerden oluşan bir kadro bu akşam 19.00'da Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. Takımdan ayrılan isimler, antrenmanlara geç başlayan futbolcular nedeniyle farklı bir 11 ile sahaya çıkacak olan TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'da yönetim transfer çalışmalarını 1 hafta içinde tamamlamayı hedefliyor.



"İstikrar önemli"



5 yıllık proje ile takımın başına gelen Fatih Tekke; "Aslında benim hayal ettiğim bir şeydi bu. Türkiye'de sonuçlar üzerinden yorumlar ve okumalar oluyor ama şunu söylüyorum ben; 'bir antrenörün bir takım üzerindeki etkisi konuşulabilir, farklılık da gösterebilir. 5 yıl , 3 yıl iyi bir süre. Bence böyle olması gerekiyor. Hiç bir hocanın elinde sihirli bir değnek yok. İstikrar önemli. 25-30 kişi ile beraber ne kadar bildiğinizi de düşünseniz yeni gittiğiniz yerde bütün oyuncular size yabancıdır. Onları televizyondan dahi görseniz yeteneklerini tanımlamak yönünde bir sorun yok fakat bunlar insan, robot değil. Dolayısıyla yaşayacağınız anlar yapacağınız işleri belirler. Bunun futbolun içindeki parametreler de insanların dışarıdan gördüğü kadar kolay olmadığını düşünüyorum. Türkiye'deki ulaşabildiğim nasibim burasıydı. Buradaki oyuncularıma sadece futbol adına değil, hayatın gerçekliği karşısındaki tutum ve davranış, bakış açısı sadece futbol değil. Bunlardan ve tecrübelerimizden ne kadar ne verebiliyoruz. 5 yıl onun için önemli. 5 yıl sonunda eğer hedeflerime ulaşabilirsem bu benim için kendimi tartma noktasında çok uzun ve iyi bir süre" şeklinde konuştu.