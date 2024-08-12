Fatih Tekke'den transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyapor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maç boyunca 8 - 9 net gol pozisyonu kaçırdıklarını ve iki puanı kaybeden taraf olduklarını söyledi.Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle maçın ilk dakikalarında oyuncularının yakaladıkları pozisyonları gole çevirebilse, maçın hikayesinin çok farklı olabileceğini dile getirdi.Rakibin de maçın ilk bölümünde kaçırdığı 2 net gol pozisyonu olduğunu ifade eden Tekke,dedi.Geçen sezonki problemlerin devam ettiğini anlatan Tekke,diye konuştu.Takıma gelen ve yeni gelecek oyuncuların uyumu ile oyunu anlama sürecinden dolayı sezonun ilk bölümünün kendileri için zor geçeceğini kaydeden Tekke, oyun olarak da plan ve organizasyon olarak da bir problemlerinin olmadığını söyledi.Tekke şöyle konuştu: