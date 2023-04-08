Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması

Trabzonspor'la adı geçen teknik adamlardan biri olan Fatih Tekke, şu ana kadar bordo-mavililerden herhangi bir teklif almadığını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması
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08 Nisan 2023 19:21
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Tekke, "Takımımızın yapısı, son dönemlerde oynadığımız oyunun gücü bu maçta da çok belirgin oldu. Üçüncü bölgedeki beceriksizliğimiz ve birinci bölgemizdeki kendi kalemizde gördüğümüz goller... Dolayısıyla puan alamadık. Oyuncularımdan gurur duyuyorum. Geldiğimizden bu yana yapmaya çalıştığımız şeylerden vazgeçmeleri çok değerli. Keşke bunu puan veya puanlarla taçlandırmış olsaydık. Küçük hataların maliyeti bize fazla oldu. Üç haftadır bunu böyle yorumlayabilirim. İyi yoldayız ama işimiz zor. 10-12 puan bizi ligde tutar diye düşünüyorum." dedi.

TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

Fatih Tekke, bir basın mensubunun Abdullah Avcı sonrası Trabzonspor'dan teklif aldınız mı sorusuna, "Yok, herhangi bir teklif almadım." yanıtını verdi.

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