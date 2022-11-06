Fatih Tekke: 'Çok büyük hatalar yapıyoruz'

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-2 mağlup oldukları Giresunspor maçının ardından kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Bireysel hatalardan 3 gol yediklerinin altını çizen Tekke, "Oyunun başında 10 dakika bekleme planımız vardı. Sonrasında ön alan baskısı şeklinde devam edecektik. İstediğimiz alanlar, pozisyon, gol, skor bunları yakaladık. Ön alan baskısına geçtiğimiz anda çok büyük hatalar arka arkaya geldi. Bireysel hatalar ne kadar az olursa buradan puanlarla ayrılmamız o kadar kolay olur diye maç öncesinde söylemiştim." ifadelerini kullandı.



Kırmızı kart sonucu 10 kişi kaldıklarını ve eksik oynamanın hiç de kolay olmadığına işaret eden Tekke, "Tabi 10 kişi oynamak kolay değil. Bireysel hatalardan dolayı yenen 3 gol var. Aldığımız risk karşılığında gol bulduk. Üzgünüz tabi. Oyuncularımızın isteğinden memnunum. Bireysel hatalardan 2 maçta 8 gol. Böyle olmaması lazım. Önümüze yine çok önemli bir maç var. Her maç bizim için kazanılacak puanlar var." dedi.



