Fatih Tekke: 'Bizim için önemli galibiyet'

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçta elde ettikleri 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, maçta kontrollü bir oyun sergilediklerini belirterek, "Maç öncesinde coşkunun ve sabrın kazanacağını söylemiştim. Oynamamız gerektiği gibi oynadık. Oyunun ilk bölümünde Kasımpaşa daha iyiydi. Mücadele, istek ve alt sıralardaki yarış adına bizim için önemli bir galibiyetti. Oyuncularımı kutluyorum. Üç puanı aldık. Söylediğim gibi ayın 12'ine kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız. Sakatlarımızın iyileşmesi, takıma güç katacaktır." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ