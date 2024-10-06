Fatih Serkan: 'Oyundan kopmadık'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Eyüpspor'u 2-1 yenen Konyaspor'un teknik sorumlusu Fatih Serkan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak ise rakibi hafta başından itibaren çok iyi analiz ettiklerini aktardı.
Galip gelmenin planlarını yaptıklarını anlatan Albayrak, şöyle devam etti:
"Bireysel oyuncu analizlerine artı olarak oyun felsefeleri üzerine de çalıştık. Rakibin yapacağı hatalardan, geçişlerle birlikte öndeki hızlı ve çabuk oyuncular ile sonuca gitmek istedik. İlk yarıda bazı geçişlerle pozisyonlar bulduk ancak rakibi durdurmakta zorlandık. İkinci yarıda yenik duruma düştük ancak oyunumuzdan kopmadık. Oyuncularımızı bundan dolayı tebrik ediyorum. Oyuncuların sarf ettiği emek üst seviyeydi."
Galip gelmenin planlarını yaptıklarını anlatan Albayrak, şöyle devam etti:
"Bireysel oyuncu analizlerine artı olarak oyun felsefeleri üzerine de çalıştık. Rakibin yapacağı hatalardan, geçişlerle birlikte öndeki hızlı ve çabuk oyuncular ile sonuca gitmek istedik. İlk yarıda bazı geçişlerle pozisyonlar bulduk ancak rakibi durdurmakta zorlandık. İkinci yarıda yenik duruma düştük ancak oyunumuzdan kopmadık. Oyuncularımızı bundan dolayı tebrik ediyorum. Oyuncuların sarf ettiği emek üst seviyeydi."