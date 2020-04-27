Fatih Savaş kimdir? FOX TV Sahur Programı

FATİH SAVAŞ KİMDİR?

Fatih Savaş, Ramazan ayında FOX TV'de "Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri" programını hazırlayıp sunuyor. Genç bir ilahiyatçı imam olan Fatih Savaş, güzel Kur'an-ı Kerim okumasıyla da biliniyor. Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil edip birincilik kazanmıştır. Peki, Fatih Savaş kaç yaşında, nereli? Fatih Savaş'ın hayatı ve kariyeri Fatih Savaş kimdir? haberimizde…Fatih Savaş, FOX TV'de Ramazan ayında ekrana gelen "Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri" isimli programın sunucusudur.İlahiyatçı, televizyon programı sunucusu. Ramazan ayının yaklaşması ile tvlerde sahur ve iftar programları da şimdiden yerini aldı. Sahur programı ile ekranlara renk getieren bir kanal da Fox Tv oldu. Fox Tv sahur programı olarak Fatih Savaş ile anlaştı.Fox'un sahur programının sunucusu Fatih Savaş, Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri isimli program ile evlerimize konuk oluyor. Ramazan ayına özgü manevi konular her akşam farklı konuklarla ele alınarak renkli sohbetlerle Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri'n de olacak. İsterseniz Fatih Savaş'ı yakından tanıyalım.Fatih Savaş genç ancak alanında uzman bir ilahiyatçı. İlk önce Kanal D ekranlarında sahur ve iftar programları yaparak kendisini tanıttı. Daha sonra TV8 ekranlarında sahur programı sundu ve son 2 yıldır ise Fox ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Fatih Savaş'ı aynı zamanda merhum Mustafa Koç'un cenaze namazını kıldırıp duasını yapan imam olarak tanıdık.Mustafa Koç'un cenaze namazı sonunda yaptığı Arapça ve Türkçe dualarla ortamın manevi havasını değiştiren Fatih Savaş hoca duanın sonunda da yine merhum Necip Fazıl Kısakürek'in "Ölüm Güzel Şey" isimli şiirinden alıntı yapmıştı. Aynı zamanda hafız olan Fatih Savaş kanal 7 ekranlarında da güzel sesi ile ezanlar okumuş ve okuyuşu ile beğeni toplamıştı.Aynı zamanda bazı tatsız olaylarla da adı geçen Fatih Savaş, Tv8 ekranlarında program yaparken ramazan ayındaki vakitlerle ilgili bir tartışma yaşamış ve konuğu Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'ı fitne çıkartmakla itham etmişti. Programın konuğu Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'ın, Diyanet İşleri'nin uyguladığı sahur vaktinin 'yanlış olduğu'nu savunmasına sunucu Fatih Savaş itiraz etmişti.