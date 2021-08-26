Fatih Şahintürk: "Çalışmaya devam edeceğiz"

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Fatih Yiğit Şahintürk Helsinki maçı sonrası görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fatih Şahintürk: 'Çalışmaya devam edeceğiz'
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26 Ağustos 2021 23:35
Fenerbahçe'nin Helsinki'yi 5-2 mağlup ettiği maçta şans bulan ve golünü de atan Fatih Yiğit Şahintürk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu maç sonu açıklamasında "Güzel bir maç oldu. Buraya avantajlı gelmiştik. İlk yarıda istediğimiz skoru bulduk. İlk yarının son dakikalarda bir gol yememize rağmen ikinci yarı gerekli reaksiyonu verdik. Farkı açtık. Sonrasında hocam beni oyuna aldı. Hocama çok teşekkür ediyorum. Bana da Allah yardım etti. Vuruşumu yaptım. Gol oldu. Maçtan önce tabiki hayal kuruyorsun, oyuna girer; gol atarım. Çok şükür nasip oldu. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Gol anını anlatan genç isim, "Savunmadan uzun top geldi. Ben de kaleci ile savunma arasında anlaşmazlık olduğunu sezdim. Devam ettim. Top önüme düştü. Soluma aldım, ayak içi vurdum. Gol oldu." ifadelerini kullandı.


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