Fatih Öztürk'ün yerine Ataberk Dadadeniz

Fernando Muslera ile sözleşme uzatmak isteyen Galatasaray ayrıca Okan Kocuk ile de devam edecek. Ancak 35 yaşındaki Fatih Öztürk'e katkıları için teşekkür edilecek.



Sarı-kırmızılı takımda Fatih Öztürk'ün yerine de Okan Kocuk'u da zorlayacak genç ve potansiyeli olan bir kaleci alınacak.



Bu ismin Bursaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Ataberk Dadakdeniz olacağı iddia edildi. Fatih Terim'in Ataberk'i çok beğendiği ve görüşülmesini istediği öğrenildi.



