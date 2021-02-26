Fatih Öztürk'ün yerine Ataberk Dadadeniz

Yeni sezon hazırlıkları için kolları sıvayan Galatasaray'da sözleşmesi uzatılacak ilk isim Muslera olurken, Fatih Öztürk ile vedalaşmaya hazırlanılıyor. Sarı-kırmızılılar Fatih'in yerine ise Ataberk Dadadeniz'i kadroya katmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Fatih Öztürk'ün yerine Ataberk Dadadeniz
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26 Şubat 2021 08:58
Fernando Muslera ile sözleşme uzatmak isteyen Galatasaray ayrıca Okan Kocuk ile de devam edecek. Ancak 35 yaşındaki Fatih Öztürk'e katkıları için teşekkür edilecek.

Sarı-kırmızılı takımda Fatih Öztürk'ün yerine de Okan Kocuk'u da zorlayacak genç ve potansiyeli olan bir kaleci alınacak.

Bu ismin Bursaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Ataberk Dadakdeniz olacağı iddia edildi. Fatih Terim'in Ataberk'i çok beğendiği ve görüşülmesini istediği öğrenildi.



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