Fatih Öztürk'e Kasımpaşa'dan Galatasaray vizesi çıktı

Galatasaray'da uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Muslera'nın yokluğunda kaleye geçecek isim belli oldu. Sarı kırmızılı kulüp oyuncuyla birlikte kulübü Kasımpaşa ile anlaşınca Fatih Öztürk transferinin önü açıldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Fatih Öztürk'e Kasımpaşa'dan Galatasaray vizesi çıktı
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14 Ağustos 2020 12:50
Galatasaray ile anlaşan ve sarı kırmızılı kulübe transfer olmak isteyen kaleci Fatih Öztürk'e Kasımpaşa'dan vize çıktı.

Kasımpaşa kulübü ile görüşen ve ayrılmak istediğini dile getiren Fatih Öztürk'e izin verildi. Hem iş insanı Turgay Demir hem de Kasımpaşa yönetimi, Galatasaray'a transferi halinde bonservisini bedelsiz olarak Fatih Öztürk'e vereceğini iletti.

Fatih Öztürk bu gelişme üzerine bu sabah Galatasaray yönetimi ile masaya oturdu. Bu transferin kısa süre içerisinde çözülmesi ve Galatasaray'ın Fatih Öztürk'e imzayı attırması bekleniyor.






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