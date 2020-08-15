Fatih Öztürk: 'Türkiye'nin en önemli kulübündeyim'

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile sözleşmesini feshetmesi sonrasında kadrosuna kattığı Fatih Öztürk, 2 yıllık kontratın altına imzasını attıktan sonra açıklamalarda bulundu.



Çok mutlu olduğunu belirten 33 yaşındaki kaleci, "Çok farklı duygular içindeyim. Burası Türkiye'nin en önemli kulübü, burası Türkiye'nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak istediği yerdeyim. Sabah uyandığımda şampiyon gibi uyanıp, şampiyon gibi çalışıp taraftarları mutlu etmeye çalışacağım. Yıllar önce Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı oynamıştım ilk maçımı. Buranın farklı bir ambiyansı var benim için, ayrı hislerim oldu hep. Galatasaray camiası için penaltılar kurtarmaya, onlar için kurtarış yapmaya çalışacağım. Bu stat benim için hep özel olmuştur, inşallah bu formayla bu performansı sergilemeye devam edeceğim." dedi.



