Fatih Öztürk'e İrfan Can engeli

Muslera'ya yerli alternatif arayan Galatasaray'da listenin ilk sırasına Göztepe'nin 1 numarası İrfan Can Eğribayat yazılmıştı.



Sarı kırmızılılar bu transferin gerçekleşmesi durumunda Fatih Öztürk ile yollarını ayırmayı planlarken, Göztepe ile bonservis konusunda anlaşmaya varılamadı. 8 Eylül'e kadar İrfan Can transferinin bitirilme ihtimali bulunurken, Göztepe yönetimi ise 3 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi işi zora soktu.



Yaz transfer döneminde artık son saatlere girildi. Galatasaray'da İrfan Can konusunda Göztepe ile anlaşmaya varılması halinde Fatih'in ayrılığına izin verilecek. UEFA listesine eklenmeyen 34 yaşındaki oyuncu için Süper Lig'den teklifler olduğu ve sarı kırmızılılardaki durumu bekledikleri ifade edildi.



Galatasaray kariyerinde 12 maça çıkan Fatih Öztürk, kalesinde 9 gol görürken, 5 karşılaşmada da gole izin vermedi



YERLİ KALECİ İTİRAFI



Teknik Direktör Fatih Terim, Randers maçı öncesi, "Muslera, Uruguay'dan döndüğünde çok uzun bir yoldan geliyor ve yorgun oluyor. Bu sürede kaleyi yerli bir isme vermek istiyoruz. 3 hakkımızdan 1'ini kalede kullanmak avantaj sağlayacaktır" demişti.