Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk, Antalyaspor maçından önce yaptığı açıklamalarda takım arkadaşı Omar'ın yaşadığı talihsizlim olayın şokunu yaşadıklarını ifade etti."Ciğerimiz yanıyor" diyen Fatih Öztürk, "31 Aralık gecesi ciğerimiz yandı. Kelimeler yetersiz. Çok üzüldük. Omar'ın futbolcu arkadaşları, kardeşleri olarak anlatılmaz bir olay yaşadık. Şokunu yaşıyoruz" dedi.Çok zor günler yaşadıklarını dile getiren Fatih Öztürk, "Bizim için anlam ve değeri farklı olacak. Bu saatten sonra onun morale, sevince ihtiyacı var. Biz Galatasaray ailesi olarak onun arkasındayız, yanındayız, destek vereceğiz. Bu maçın önemi bu yüzden katlandı. Hocamız bize bunu belirtti. Galip gelip moral veririz inşallah. Uzun bir süreç olacak ama her zaman yanında olacağız. Koronavirüsü atlattık çok şükür. Aşıyla beraber bu kötü günleri geride bırakırız inşallah" şeklinde konuştu.