Fatih Özkan, Ali Koç ve Fenerbahçe'den özür diledi!

Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'u düşüren Fatih Özkan özür diledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Fatih Özkan, Ali Koç ve Fenerbahçe'den özür diledi!
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20 Ağustos 2024 11:51
Son güncelleme 20 Ağustos 2024 11:58
Süper Lig'de Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında 17 Ağustos'ta İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçında deplasman tribününe giremeyen taraftarlarıyla ilgili saha kenarına girerek bu tribüne giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u geri dönerken iterek düşüren Fatih Özkan özür diledi.

Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olup olayın ardından savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Özkan, yazılı açıklama yaptı. Fatih Özkan, menfur olayın tarafı olarak iki camiadan da özür dilediğini bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"17/08/24 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve halihazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi; her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Y. Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm."

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