Fatih Özgökçen: 'Yıldız adayları tercih edildi'

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, transferde yıldız olabilecek oyuncuların tercih edildiğini söyledi.



Özgökçen, AA muhabirine, takımın sezon başı performansını, transferde izlenen yol haritasını ve Konya Büyükşehir Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarını değerlendirdi.



İlk 5 haftada mağlup olmadan ve gol yemeden göz dolduran bir istatistik yakaladıklarını aktaran Özgökçen, "Aslında 36 haftanın sonunda konuşmak lazım. İlk 5 haftada gol yemeden, mağlup olmadan tamamlamak güzel bir olgu. Gol de yiyeceğiz, mağlup da olacağız ama önemli olan takım oyun ve bütünlüğünü bozmadan sezon sonunu başarıyla tamamlayabilmek." diye konuştu.



- Transferde yıldız adayları tercih edildi



Özgökçen, transfere erken başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Erken başlayan, erken yol alır. Bunun faydasını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Takımın birbirine alışması, diğer takımlara göre daha önde olacak. İnşallah uyum sağlandığında Konyaspor çok daha iyi yerlere gelecek. Transferde ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. Mali durumu ve bütçemizi bilerek hareket etmek zorundayız. Mali disiplini bozmamalıyız. Bu şekilde transfer yapıyoruz. Başka takımlar farklı yapabilir. Transferde önemli olan çok para harcamadan yıldızlaşacak oyuncuları ortaya çıkarabilmektir. Temel gayemiz ve hedefimiz de budur."



- "Konyaspor elbet bir gün şampiyon olacak"



Geçen sezonu üçüncü tamamladıklarını hatırlatan Özgökçen, şöyle devam etti:



"Merdiveni, basamakları yavaş yavaş çıkacağız, demiştik. Geçen yıl bunun bir göstergesi oldu, üçüncü olduk. Burada önemli olan uzun süre, 3-4-5 yıl kalıcı olabilmek. Kalıcı olduğumuzda Konyaspor kendisinden bahsedilir hale gelir. Bu yıl da üst sıralarda tamamlama hedefimiz var. İnşallah bu şekilde tamamlarız. Konyaspor, şampiyonluk olasılığı içinde yer alıyor. 'Merdiveni, basamağı yavaş yavaş çıkacağız' dediysek de Konyaspor elbet bir gün şampiyon olacak. Bu, bize veya başkasına nasip olur hiç önemli değil. Kulüp olarak en tepede yer alabilmek önemli."



- Statta zemin halı görünümünde



Özgökçen, Konya Büyükşehir Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları kapsamında çimin serildiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi ile hummalı bir çalışmaya girdiklerini dile getirdi.



Bu noktada hızlı çalışıp kendi sahalarında maç oynamak istediklerini vurgulayan Özgökçen, "İnşallah aksilik çıkmadığı takdirde Ümraniyespor maçıyla seyircimizle buluşacağız. Şu anda tam halı görünümünde düzgün bir zemin var. Konyaspor, pas yapan bir takım. Bu zeminde çok daha güzel ve seyir zevki yüksek maçlar oynanacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





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