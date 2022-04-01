Fatih Özgökçen'den Konyaspor taraftarına çağrı

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Göztepe ile sahalarında oynayacakları maçta taraftarların stadı doldurmasını istedi.

, Fotoğraf; AA
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Fatih Özgökçen'den Konyaspor taraftarına çağrı
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01 Nisan 2022 12:45
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadında oynanacak olan Göztepe maçına tüm taraftarları beklediklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından Konyaspor taraftarına seslenen Başkan Özgökçen, kritik karşılaşmada sahada 11 kişi değil 42 bin kişinin olmasının gerektiğini ifade etti. Özgökçen açıklamasında, "Pazar günü Göztepe maçı için yaptırdığımız 42 bin bayrak statta Konyaspor sevdalılarını bekliyor olacak. Takımımızın sahaya 11 değil 42 bin 11 kişi çıktığını herkese göstermek için hep beraber tribünde olalım" ifadelerine yer verdi.

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