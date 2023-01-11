Fatih Özgökçen, Ahmet Çalık'ı anlattı

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, trafik kazasında yaşamını yitiren milli futbolcu Ahmet Çalık'ın yeteneğinin yanı sıra düzgün karakteriyle örnek bir insan ve sporcu olduğunu belirtti.



Özgökçen, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Meram Belediyesi ve Sille Sanat Sarayı iş birliğiyle düzenlenen Ahmet Çalık Fotoğraf Yarışması'na katılan eserlerden oluşan serginin açılış törenine katıldı.



Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık'ın 11 Ocak 2022'de Gölbaşı Hacılar mevkisinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini anımsatan Özgökçen, "Bundan tam 1 yıl önce sabah saatlerinde, acı haberi bir telefonla öğrendim. Önce olayın gerçekliğini teyit etmeye çalıştık. Ardından ailesiyle iletişime geçtik ve defin işleminin aynı gün gerçekleşeceğini bize söylediler. Çok kısa sürede mahşeri bir kalabalıkla Ahmet'in cenazesini toprağa verdik. Onu yetiştiren anne ve babaya şükranlarımızı sunuyoruz. Gençlere örnek olacak bir insan yetiştirdikleri için Allah razı olsun. Ailesiyle yakın ilişkilerimiz sayesinde gördük ki inancımızdaki teslimiyet doğrultusunda hiç isyan etmediler, evlatlarını hayırla yad ettiler." ifadelerini kullandı.



"Takım arkadaşları her maçta onun için oynadı"



Özgökçen, Çalık'ın isminin dünyanın dört bir tarafındaki eserlere verildiğini, bunların hiçbirinde ailesinin "adını verin" talebinin olmadığını belirterek, şöyle konuştu:



"Altyapılarımızdaki oyuncularımızı ziyaret ettiğimizde hep şunu söylüyoruz, 'Yetenekli oyuncular olabilirsiniz, yetenekleriniz sizi spor yaptığınız süreçte el üstünde olmanızı sağlayabilir. Bu yeteneğinizin üzerine karakterinizi düzgün oluşturursanız hepiniz birer Ahmet Çalık olursunuz'. Ahmet ile yeni sözleşme imzalamak için görüştüğümüzde bize hiçbir zorluk çıkartmadı. Sözleşme imzalamamızın ardından da odama geldi ve sohbetimizde 'Başkanım biz bu takımı çok iyi yerlere getireceğiz' dedi. Kendisi göremedi belki ama takım arkadaşları her maçta onun için oynadı ve kısmen de olsa bir başarıya ulaştık. Ahmet kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum, programda emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum."



"Herkese Ahmet gibi uğurlanmak nasip olsun"



Çalık'ın dayısı Erkan Tarhan ise Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Sille Sanat Sarayı Yöneticisi Reha Bilir'in organizasyonuyla gerçekleşen programda bulunmaktan onur duyduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin birçok takımından teklif gelmesine rağmen 'Konya'da bulunmaktan çok mutluyum' diyerek Konya'ya yerleşmeyi düşünen bir isimdi Ahmet Çalık. Konyaspor Kulübünün kapılarını Ahmet'e açan Kulüp Başkanımız Fatih Özgökçen'e teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de Ahmet'i bağrına basan Konyalılara etmek istiyorum. Ahmet'in dayısı olmaktan onur duyuyorum. Bu vesileyle ailesinin selamlarını sizlere getirdim. Yeğenim Ahmet'in aramızdan ayrılışının üzerinden tam 1 yıl geçti. Aslında zaman geçmiyor. Zamanın önünde geçen bizleriz. Geride bıraktığımız asıl biziz. Herkese Ahmet gibi uğurlanmak nasip olsun. Rabbim ömrün de ölümün de hayırlısını nasip etsin."



AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da Ahmet Çalık'ın efendiliğiyle, insanlığıyla ve sporcu kişiliğiyle gönüllere taht kurmuş bir insan olduğunu belirterek, başta anne ve babası olmak üzere sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diledi.



Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ