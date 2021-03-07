Fatih Mert'in Galatasaray maçı tepkisi

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendikleri maçın ardından TRT Spor'a özel açıklamalamalarda bulundu.



Son durumu değerlendiren Fatih Mert, "Önemli bir galibiyet aldık, Galatasaray maçının ardından bunu da kazanmak önemliydi. 6 puan ile briaz olsun enfes aldık. Bu bizi tabii rahatlatmaz. Şimdi Göztepe maçına hazırlanacağız. Bizim bütün derdimiz Ankaragücü'nü ligde tutmak. Hak ettiği bu ligde devam etmesini sağlamak. Umarım yolun sonu mutlu biter. Hikmet Karaman tecrübeli, daha önce de Ankaragücü'nde çalıştı. İyi gidiyoruz, hoca farkını ortaya koydu, futbolcular da elinden geleni yapıyor" dedi.



Geçen haftaki Galatasaray maçına değinen Fatih Mert, "Üzüldüğüm bir nokta var. Geçen hafta Galatasaray maçından sonra çok konuşuldu. Sanki biz sahada top oynamadık, bir şey yapmadık ve hakem kararıyla yendik gibi bir algı oluşturuldu. Bizim de hakemlerden sıkıntımız oldu, hakemler de insan. Galibiyetimizin sanki direkt hakeme bağlanması bizi üzdü." sözlerini kullandı



