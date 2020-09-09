Fatih Mert: "Cuma günü transferleri açıklıyoruz"

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağına konu olan futbolcuların paraları yatırıldı. Thomas ve Cerci' nin FIFA'dan gelecek kağıtlarını bekliyoruz. Cuma günü imza törenlerini yapıyoruz inşallah." dedi.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
Fatih Mert: 'Cuma günü transferleri açıklıyoruz'
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09 Eylül 2020 19:53
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalkacağını ve yeni transferlere Cuma günü imza attıracaklarını açıkladı.

Fatih Mert  sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağına konu olan futbolcuların paraları yatırıldı. Thomas ve Cerci' nin FIFA'dan gelecek kağıtlarını bekliyoruz. Cuma günü imza törenlerini yapıyoruz inşallah. Hepinize iyi akşamlar diliyorum." ifadelerini kullandı. 

Bu açıklamasının ardından TRT SPOR'a konuşan Mert, lige iyi hazırlandıklarını ve iyi bir takım kurduklarını söyledi. 

"Fuat Çapa'yla sportif anlamda da bir başarı yakalayacağımızı düşünüyoruz" diyen Fatih Mert, yeni sezonla ilgili de "Sıralamayla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama Ankaragücü bu sezon ligde ses getirecek bir takım olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu. 



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